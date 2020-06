Estados Unidos pedem à Coreia do Norte para retomar via diplomática

Os Estados Unidos pediram hoje à Coreia do Norte, que anunciou o desejo de cortar canais de comunicação com a Coreia do Sul, para “retomar o caminho da diplomacia”.

A agência estatal norte-coreana KCNA anunciou hoje que Pyongyang cortará “totalmente” todos os “elos entre autoridades do Norte e do Sul”, bem como outros canais de comunicação, inclusivamente entre as forças armadas e partidos políticos no poder em ambos os países.

“Estamos dececionados com as recentes decisões da Coreia do Norte”, disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, enfatizando que Washington “sempre apoiou o progresso nas relações inter-coreanas”.

“Pedimos à Coreia do Norte que retome o caminho da diplomacia e da cooperação”, acrescentou o mesmo porta-voz, acrescentando que Washington permanece “em estreita coordenação (com Seul, um aliado dos EUA) (...) sobre os esforços para negociar com a Coreia do Norte”.

O rompimento de comunicação entre as duas Coreias insere-se no atual impasse nas negociações entre Seul e Pyongyang, por um lado, e entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, por outro lado, após um retomar de conversas diplomáticas, em 2018, quando se iniciou um ciclo de cimeiras históricas, a primeira delas entre um Presidente americano e um líder norte-coreano.