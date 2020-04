Espanha regista subida do número diário de mortes para 567

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 567 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento em relação aos 517 de segunda-feira, havendo até agora um total de 18.056 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.045 novos infetados, um número que volta a baixar e que é o mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 172.541.

As autoridades de Saúde alertam para o que chamam “efeito de fim de semana”, que leva alguns casos verificados no sábado e no domingo a serem comunicados com atraso, sublinhando que estes números não põem em causa a “tendência descendente iniciada”.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 67.056 pessoas foram consideradas como curadas em Espanha, uma percentagem de quase 40% em relação aos casos positivos confirmados, que está a subir diariamente.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 48.048 infetados e 6.568 mortos, seguida pela da Catalunha (35.197 e 3.666), a de Castela-Mancha (14.329 e 1.714), a de Castela e Leão (13.180 e 1.299) e a do País Basco (11.226 e 859).

Espanha é o país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (386 óbitos), seguida pela Bélgica (359), Itália (338) e França (229), numa lista em que os Estados Unidos têm 71 e Portugal 52.

O Governo espanhol continuou hoje a distribuição de mais de 10 milhões de máscaras nas comunidades autónomas em que foi feriado na segunda-feira.

As forças de segurança são responsáveis por essa distribuição aos trabalhadores que retomam a sua atividade, principalmente na indústria e construção encerradas durante duas semanas, e que precisam de utilizar o sistema de transportes públicos, onde é difícil manter a distância de segurança recomendada para evitar a infeção pelo coronavírus.

O “estado de emergência” está em vigor em Espanha desde 15 de março último e até 25 de abril próximo, tendo o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, já avançado que deverá ser renovado pelo menos durante mais duas semanas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 120 mil mortos e infetou mais de 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 23.644 até hoje, e aquele que tem mais infetados, com mais de 587 mil casos confirmados.

O continente europeu é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 20.465 óbitos e mais de 159 mil casos confirmados.