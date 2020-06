Espanha com o dobro de novos casos em relação a terça-feira

Os novos casos de covid-19 duplicaram hoje em Espanha, alcançando os 167 nas últimas 24 horas, enquanto o número total de mortes continua sem ser atualizado há quatro dias, mantendo-se nos 27.136.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o total de falecidos continua sem alteração à espera que as comunidades autónomas comuniquem a revisão dos seus dados.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, 40 pessoas faleceram nos últimos sete dias, um número que tem vindo a baixar.

Segundo os números divulgados, houve 167 novos casos com a covid-19 diagnosticados com o teste PCR nas últimas 24 horas, elevando para 242.280 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 124.479 pessoas com a doença, tendo dado entrada na última semana 139.

Os serviços sanitários espanhóis recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

“A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores”, avisam os serviços sanitários espanhóis.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 411 mil mortos e infetou mais de 7,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (112.006) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,9 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (40.883 mortos, mais de 289 mil casos), o Brasil (38.406 mortes, quase 740 mil casos), a Itália (34.043 mortos, mais de 235 mil casos), a França (29.296 mortos, mais de 191 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, quase 242 mil casos).