Entre 30 a 50% de pequenas e médias escolas privadas do Brasil arriscam falir

Entre 30 a 50% de pequenas e médias escolas privadas do Brasil enfrentam o risco de falir devido à pandemia de covid-19, segundo um estudo divulgado na segunda-feira.

Os dados constam de um levantamento feito pela União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte, uma organização sem fins lucrativos que lançou um manifesto pela sobrevivência das escolas particulares, um segmento fortemente afetado pela pandemia da covid-19 no país sul-americano.

“Se não houver nenhuma mudança do cenário, estima-se que de 30% a 50% das escolas fecharão suas portas nos próximos meses. Isto acarretará o aumento do desemprego, da evasão escolar e uma sobrecarga ainda maior na rede pública, que não tem condições de absorver essa procura”, indicou a organização em comunicado.

De acordo com a União, mesmo com as escolas a “trabalhar incessantemente em busca de soluções tecnológicas para manter a prestação dos seus serviços”, o incumprimento de obrigações financeiras e a perda de alunos já atingiram índices exorbitantes, gerando uma perda significativa de receitas.

Em 95% dos estabelecimentos de ensino privado já ocorreu o cancelamento de matrículas.

Os atrasos no pagamento de mensalidades, que antes da pandemia eram de 9%, chegaram a 17% em abril e devem alcançar os 22% em maio, segundo cálculos da União pelas Escolas Particulares de Pequeno e Médio Porte.

Entre 13 e 15 de maio, foram consultados para o estudo proprietários de 482 colégios privados, desde o ensino pré-escolar ao secundário, com capacidade entre 150 e 240 alunos e 20 a 30 professores, localizados em 83 municípios do país, incluindo capitais estaduais, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Entre as ações para auxiliar o setor de ensino privado, a organização sugere a criação de um “voucher educacional”, na forma de apoio financeiro temporário por parte dos órgãos públicos para que as famílias possam, durante o período da pandemia e por pelo menos mais um ano, garantir a vaga dos filhos nas escolas, “evitando que as crianças fiquem ociosas em casa ou nas ruas, e que empresas do setor fechem as portas e tenham que demitir funcionários”.

A organização apela ainda ao fim da “concorrência predatória” entre instituições de ensino, que concedem “descontos descomunais ou até a isenção de todas as mensalidades”; ao aumento de políticas de crédito para escolas de pequenas dimensões; assim como a redução de carga tributária e o aumento dos prazos para quitação das tributações.

