Doença detectada em mais de metade dos cerca de 50 bairros da Praia

As autoridades de saúde cabo-verdianas já diagnosticaram casos de covid-19 em 28 dos cerca de 50 bairros da cidade da Praia, segundo dados de um levantamento do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) consultados hoje pela Lusa.

De acordo com o levantamento, com dados compilados em 20 de maio, a maior gravidade verifica-se no bairro de Vila Nova, em pleno centro da Praia, que está no intervalo acima de 24 casos positivos de covid-19, seguido de Vale de Palmarejo, Achada de Santo António, Achada Eugénio Lima, Lem Cachorro e Ponta d’Agua, cada um com entre 14 e 23 casos.

O diretor nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, anunciou em 18 de abril que a capital cabo-verdiana tinha entrado em situação de transmissão comunitária da covid-19, quando registava seis casos confirmados da doença.

Entretanto, até 26 de maio, a Praia já conta com um acumulado de 323 casos e três óbitos, mas também 97 doentes recuperados, pelo que permanecem isoladas, em internamento, 229 pessoas.

Cabo Verde regista, no total do arquipélago, 390 casos acumulados de covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (331, dos quais 323 na Praia), Boa Vista (56, nenhum ativo) e São Vicente (03, nenhum ativo). Contudo, desde terça-feira que não são feitos testes às amostras recolhidas, devido a um problema com reagentes no Laboratório de Virologia do país.

Registaram-se até ao momento quatro óbitos, outros dois doentes foram transferidos para os seus países e 155 estão dados como recuperados, fazendo com que o país tenha 229 casos ativos (todos na Praia).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 352 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.