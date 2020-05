O disparo acidental do míssil iraniano contra um navio de guerra da mesma esquadra fez pelo menos 19 mortos e 15 feridos, durante um exercício naval do Irão no Golfo de Oman, refere hoje um comunicado oficial.

A televisão estado tinha anunciado anteriormente a existência de apenas um morto.

“No domingo, depois do meio-dia, durante um exercício em que participavam vários navios ao largo do porto de Jask et Chabahar (sudeste), o navio “Konarak” teve um acidente”, indica o comunicado das Forças Armadas iraniana referindo que “há 19 mártires e 15 feridos”.

De acordo com as fontes oficiais de Teerão, o navio militar que desempenhava funções logísticas foi atingido acidentalmente “por fogo amigo”.

As Forças Armadas iranianas frisam que vai ser iniciado um inquérito para apurar responsabilidades sobre o incidente.

Entretanto, a agência Tasnim noticiou na publicação oficial em inglês, na internet que o “Konarak” foi atingido acidentalmente pela fragata iraniana da classe Moudge “Jamaran” que disparou o míssil.

A notícia da agência Tasnim não foi divulgada em persa.

O navio de guerra “Konarak”, de 447 toneladas e 47 metros, foi fabricado na Holanda e comprado pelo Irão antes da Revolução Islâmica de 1979.

Em janeiro, o Irão abateu “por engano” um avião comercial ucraniano que fazia ligação entre Teerão e Kiev.

O aparelho foi atingido após a descolagem tendo o disparo provocado a morte aos 176 ocupantes do aparelho, na maior parte cidadãos iranianos e canadianos.

Na altura, as Forças Armadas iranianas reconheceram o erro afirmando que as defesas aéreas estavam ativadas e em estado de alerta após o ataque da República Islâmica que disparou vários mísseis contra uma base militar norte-americana no Iraque.

O ataque contras as posições militares dos Estados Unidos no Iraque tratou-se de uma operação de retaliação contra a morte, pelos norte-americanos, do general Qassem Soleiman no dia 03 de janeiro.