Covid-19 Geórgia confirma primeiro caso de infeção no país - ministra da Saúde

A Geórgia confirmou hoje o primeiro caso de contágio pelo Covid-19 naquele país, um homem georgiano que tinham regressado do Irão e que também passou pelo Azerbaijão, sendo também o primeiro caso de infeção na região do Cáucaso.

De acordo com a ministra da Saúde da Geórgia, Ekaterina Tikaradzé, citada pela agência France-Presse, o cidadão infetado está hospitalizado em Tbilissi, capital do país.

O homem tinha regressado do Irão, mas passou pelo Azerbaijão, adiantou a governante.

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus é de mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.