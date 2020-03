Coronavírus põe Luis Sepúlveda em coma e com respiração assistida

A notícia está a ser avançada pelo jornal digital ‘El Español’. O escritor Luis Sepúlveda, de 70 anos, está em estado grave no Hospital Universitário Central da Astúrias, em Oviedo.

Luis Sepúlveda foi o primeiro caso confirmado na região. O escritor e a mulher estiverem na Póvoa do Varzim (distrito do Porto), no festival Correntes d’Escritas, entre 18 e 23 de fevereiro, e os primeiros sintomas surgiram no dia 25, tendo Luis Sepúlveda procurado ajuda médica dois dias depois, recorda o Jornal de Notícias.