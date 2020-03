A Colónia Tovar, uma cidade venezuelana situada 65 quilómetros a sul de Caracas e um dos sítios muito frequentado durante os fins de semana pelos caraquenhos, fechou a partir de hoje as portas aos visitantes devido à pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Tovar, Esteban Bocaranda, sublinhando que pretendem evitar contágios locais do novo coronavírus, porque “até agora tudo está bem e controlado”.

“Durante uma assembleia de cidadãos decidiu-se por unanimidade que a Colónia Tovar não vai abrir as portas aos turistas e visitantes como medida de precaução para uns e outros”, disse, num vídeo divulgado na Internet.

Esteban Bocaranda precisou que as actividades económicas tradicionais e turísticas estão paralisadas e a população está em auto-isolamento.

O autarca mostrou imagens da praça da Igreja, onde tradicionalmente os agricultores vendem frutas e vegetais aos visitantes, mas que agora está vazia, sendo visível ainda alguns espaços comerciais encerrados.

“Estamos a cuidar da nossa saúde, (...) pedimos desculpas, mas esta é uma medida extraordinária que todos deveríamos acatar”, disse.

A agência Lusa tentou, sem sucesso, contactar com vários agricultores portugueses, para saber como se encontram.

A Colónia Tovar é uma cidade fundada em 1843 por imigrantes alemães que se radicaram na Venezuela.

Está situada 65 quilómetros a sul de Caracas, tem 84 quilómetros quadrados e mais de 21 mil habitantes.

O turismo e a agricultura são as principais actividades.

Dezenas de agricultores portugueses cultivam as terras locais.

Na Venezuela existem oficialmente dez casos confirmados do novo coronavírus.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou, na noite de sexta-feira, o “estado de alerta” no país para poder “ditar decisões drásticas” e combater a pandemia.

Foram suspensos os voos provenientes da Europa, Colômbia, Panamá e a República Dominicana e como parte das medidas estão também restringidas as entradas de pessoas provenientes do Irão, Japão e Coreia do Sul.

Os clubes portugueses e as escolas venezuelanas estão encerradas e as celebrações eucarísticas foram reduzidas, com os rituais a realizarem-se sem contacto físico entre os fiéis.

No Metropolitano e no sistema ferroviário é obrigatório o uso de máscaras.

As autoridades estão a apelar às pessoas para não saírem de casa, principalmente os que tenham mais de 65 anos de idade.

A partir de hoje, as Forças Armadas vão realizar exercícios com vista ao encerramento de cidades no âmbito da prevenção da propagação do vírus, anunciou no sábado o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detectado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 6 mil mortos em todo o mundo.