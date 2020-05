Chipre admite deportar 17 migrantes suspeitos de terrorismo

O Ministério do Interior do Chipre diz que pondera deportar 17 migrantes que estão detidos sob suspeita de terem vínculos a grupos terroristas.

Os 17 homens estão atualmente num centro de detenção de migrantes e a sua deportação acontecerá logo que o tráfego aéreo comercial seja retomado, depois de levantadas as medidas de contenção por causa da pandemia de covid-19.

As suspeitas de ligação a grupos terroristas foram levantadas por informações fornecidas por agências de segurança e por autoridades policiais, incluindo a Europol e a Interpol, e sugerem que os homens podem ter estado envolvidos em atentados terroristas cometidos por grupos extremistas, disse o Ministério do Interior cipriota.

As autoridades de Chipre não divulgaram pormenores sobre a naturalidade dos suspeitos, nem sobre quais os grupos terroristas com quem podem estar envolvidos.

Chipre recebeu cerca de 3.000 pedidos de asilo, desde o início do ano, tendo a maioria chegado antes do início da pandemia, no início de março.

O Governo cipriota disse que os fluxos migratórios, nos últimos anos, colocam o país entre os estados membros da União Europeia com maior número de pedidos de asilo ‘per capita’.