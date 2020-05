Cerca de 13 mil alunos regressaram hoje às aulas presenciais em Macau

Cerca de 13 mil estudantes de Macau regressaram hoje às aulas presenciais do ensino secundário complementar, três meses após as escolas terem encerrado portas devido à pandemia da covid-19, anunciaram as autoridades.

Estes são os primeiros alunos a regressarem às aulas presenciais em mais de 40 escolas de Macau, indiciaram as autoridades na conferência diária de acompanhamento da covid-19.

O reinício vai ser faseado, prevendo-se que os alunos do ensino secundário geral reiniciem as aulas na próxima semana. Já o calendário para os restantes anos do ensino não superior está ainda por decidir.

A partir de janeiro, Macau começou por registar uma primeira vaga de 10 casos. Depois de 40 dias sem identificar novos contágios, o território detetou a partir de 15 de março mais 35, todos eles importados. Macau não regista novos casos desde 09 de abril e permanecem em tratamento seis pessoas infetadas com a covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse (AFP), a pandemia de covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.