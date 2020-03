Casal de brasileiros detido a tentar embarcar para Lisboa com droga

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve no sábado, no Aeroporto Internacional de São Paulo, um casal de brasileiros que tenta embarcar para Lisboa com oito quilogramas de cocaína na bagagem, informaram fontes oficiais segunda-feira à noite.

Segundo a PF, ao inspecionar as bagagens que o casal tinha despachado para o porão da aeronave, os agentes encontraram os estupefacientes ocultos em fundos falsos das malas.

“Os polícias encontraram, dentro da mala da mulher, de 24 anos, quase cinco quilogramas de cocaína ocultos em fundos falsos e, na mala do homem, de 40 anos, outros três quilogramas da mesma droga também em fundos falsos”, indicou a PF em comunicado, acrescentando que o casal foi retirado da aeronave e detido.