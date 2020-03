Canárias com 55 mortos e 1.262 infectados

A incidência de Covid-19 continua a aumentar nas Ilhas Canárias, revela na sua edição on-line o jornal Canarias7. O nível epidemiológico máximo poderá ser alcançado a partir da próxima semana. Ontem houve 58 novos casos, 4,8% a mais que no domingo, elevando o número total de infectados diagnosticados nas Ilhas Canárias para 1.262.

O que aumentou significativamente foi o número de mortes, com mais 15, representando um aumento de 37,5% em relação ao domingo. O número global de mortos no arquipélago vizinho é 55.

De acordo com o Ministério da Saúde, nem todas essas novas mortes registadas ocorreram na segunda-feira e o forte aumento pode ser devido, por um lado, ao atraso na certificação de algumas mortes que exigiram verificação posterior e, por outro, a um atraso na notificação de algum hospital.

Por ilhas, a mais afectada é Tenerife, com 721 casos, ou seja, concentra 59,8% dos infectados; Gran Canaria segue com 341 casos, ou seja, com 28,3% dos infectados; La Palma, 52 casos, com 4,3% do total; Lanzarote, 48 pessoas infectadas, 3,9% dos casos; Fuerteventura, 31 confirmada; La Gomera, 8 casos e El Hierro, 3 casos.