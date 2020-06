Cabo Verde regista mais 22 novos casos do novo coronavírus, dos quais 21 na Praia e um na ilha do Sal, elevando o total acumulado no país para 457, desde 19 de março, informaram hoje as autoridades de saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social revelou que o Laboratório de Virologia analisou 124 amostras no domingo, tendo 21 dado resultado positivo na cidade da Praia.

O outro caso positivo foi diagnosticado na ilha do Sal, que aumenta assim para quatro ilhas com casos da doença, depois de Santiago, Boa Vista e São Vicente.

A nota refere que os casos acumulados aumentaram para 458, mas o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, esclareceu à agência Lusa que foram registados 22 casos no dia, dando sim um total no país de 457.

No domingo, as autoridades de saúde de Cabo Verde tinham anunciado novo caso em São Vicente, uma mulher grávida que foi transferida da ilha do Sal.

Artur Correia esclareceu igualmente que este caso foi diagnosticado como sendo de São Vicente, mas importado da ilha do Sal, tal como os primeiros casos registados no país, que também foram importados de outros países.

Com estes novos 22 casos, Cabo Verde passa a ter um acumulado de 457, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (396), Boa Vista (56), São Vicente (04) e Sal (01).

Do total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e 206 pessoas recuperadas, fazendo com que o país tenha neste momento 245 casos ativos.

“Os doentes com infeção ativa, continuam em isolamento e com evolução favorável, com exceção de um doente que se mantém em estado crítico”, adiantou o Ministério da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.