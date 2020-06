Bruxelas destina 314 M€ para tratamentos e projectos de recuperação

A Comissão Europeia vai mobilizar 314 milhões de euros, através do Conselho Europeu da Inovação (CEI), para apoiar projetos de empresas relativos ao tratamento da covid-19 e à recuperação pós-pandemia, distinguindo ainda 16 empresas portuguesas.

Em comunicado hoje divulgado, o executivo comunitário indica que “foram concedidos cerca de 166 milhões de euros a 36 empresas através da iniciativa-piloto Acelerador do CEI para combater a pandemia causada pelo novo coronavírus”.

Acresce que “serão também concedidos mais de 148 milhões de euros a outras 36 empresas para contribuir para o plano de recuperação da Europa, elevando assim a 314 milhões de euros o total do investimento efetuado no quadro do programa Horizonte 2020”, acrescenta a instituição.

As primeiras 36 empresas selecionadas “contribuirão para a luta contra o coronavírus e trabalharão em projetos pioneiros como o aumento da produção de toalhetes de biodescontaminação, o desenvolvimento de ventiladores que forneçam aos profissionais de primeira linha informações em tempo real sobre a qualidade da ventilação dada aos doentes, a criação de uma plataforma de anticorpos para o tratamento de casos graves de infeção”, precisa a instituição.

As restantes companhias trabalharão em “múltiplos setores e projetos” relacionados com a recuperação europeia pós-pandemia, em áreas como “o desenvolvimento de torres eólicas mais altas e mais robustas, fabricadas com módulos de madeira, que poderão reduzir drasticamente os custos da energia eólica, um sistema de produção de adubos orgânicos e uma solução baseada na tecnologia de cadeia de blocos para as práticas de reciclagem sustentáveis aplicadas pelos fabricantes”, adianta a Comissão Europeia.

Dado o limite de orçamento, outras empresas receberão apenas uma distinção, um selo de excelência que será também atribuído a 16 empresas portuguesas “em reconhecimento do valor das suas propostas e a fim de as ajudar a atrair apoio de outras fontes de financiamento”, conclui o executivo comunitário.

Ao todo, quase 4.000 ‘startup’ e pequenas e médias empresas candidataram-se em março a este financiamento do CEI, 1.400 das quais propuseram projetos relacionados com a covid-19, o que levou Bruxelas a reforçar a verba alocada a este organismo, no âmbito do programa comunitário Horizonte 2020.