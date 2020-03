O Governo do Brasil publicou hoje uma portaria no Diário Oficial da União oficializando a retirada de 12 funcionários de sua embaixada em Caracas, capital da Venezuela, e dos consulados em Ciudad Guayana e Santa Elena do Uairén.

Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, o Governo brasileiro pretende fazer a retirada de seus funcionários nestes locais e todos os diplomatas e funcionários do Brasil em Caracas já teriam recebido a confirmação na quarta-feira.

Com a retirada dos representantes do Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros que vivem na Venezuela perderão acesso a serviços como emissão de passaporte e certidão de nascimento.

As relações entre Brasil e Venezuela entraram em crise depois da destituição da antiga Presidente brasileira Dilma Rousseff, em 2016.

No Governo do ex-Presidente Michel Temer, que substituiu Rousseff na liderança do Brasil durante o processo de destituição até as eleições realizadas em 2018, o país impulsionou a suspensão da Venezuela do Mercosul, em agosto de 2017.

O atual chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, manteve uma relação de antagonismo com o Governo venezuelano liderado por Nicolás Maduro ao apoiar Juan Guaidó, opositor de Maduro e presidente da Assembleia Nacional.