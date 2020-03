O Brasil registou o seu primeiro caso de cura de um paciente infectado com o novo coronavírus, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde de São Paulo, o estado brasileiro mais afectado pela Covid-10.

“Estamos aqui com a presença do superintendente do Hospital Albert Einstein, ele autorizou-me a divulgar a cura do primeiro brasileiro internado com coronavírus”, afirmou em conferência de imprensa o coordenador do centro de contingência da Covid-19 em São Paulo, o infetologista David Uip.

David Uip não revelou a identidade do paciente curado.

Na conferência de imprensa estiveram também presentes, entre outros, o ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, e o governador de São Paulo, João Doria, que anunciou medidas de combate ao novo coronavírus.

Entre as medidas adoptadas está a suspensão gradual das aulas nas escolas estaduais e municipais, a partir da próxima segunda-feira. A suspensão total ocorre a partir do dia 23.

“Nós não faremos uma interrupção das aulas de qualquer maneira. Tem de haver um planeamento com as famílias. Não adianta parar as aulas e as crianças ficarem com os avós, que são o público com que mais temos de nos preocupar. (...) Estamos a dar mais de 10 dias para as famílias se organizarem”, disse o secretário da Educação do estado, Rossieli Soares.

As universidades receberam a indicação de suspensão lectiva a partir da próxima semana.

O Governo de São Paulo recomendou ainda a suspensão de eventos com mais de 500 pessoas.

O Brasil tem 98 casos confirmados do novo coronavírus e monitoriza 1.485 casos suspeitos, registando os primeiros casos de transmissão comunitária do vírus em São Paulo e no Rio de Janeiro, divulgou na sexta-feira o Ministério da Saúde.

A transmissão comunitária ocorre quando há uma maior difusão do vírus e as autoridades de saúde já não conseguem identificar a sua trajectória de infecção, o que levou os estados mais afectados a decretarem medidas para travar a sua propagação.

Até ao momento, o país sul-americano já descartou 1.344 possíveis casos de infecção pela Covid-19.

Apesar de o Ministério da Saúde ter informado que a região norte do Brasil ainda não apresentava nenhum caso positivo de coronavírus, mais tarde o Governo do Amazonas veio a público confirmar o seu primeiro infectado.

O Rio de Janeiro, o segundo estado com maior número de infectados, atrás de São Paulo, também anunciou hoje várias medidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os governos municipal e estadual do Rio de Janeiro anunciaram que eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos a partir de segunda-feira, assim como as aulas da rede pública estão suspensas.

Visitas a unidades prisionais e a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e internados na rede pública e privada de saúde foram suspensas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detectado em Dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

A OMS declarou hoje que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou 250 novas mortes, um recorde em 24 horas, e que regista 1.266 vítimas fatais.