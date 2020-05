Boris Johnson promete “prudência” no desconfinamento perante euforia da imprensa

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantiu que vai agir com a “maior prudência” quando anunciar alterações ao regime de confinamento no domingo, falando hoje durante um conselho de ministros e perante a euforia da imprensa.

“Não vamos fazer nada que arrisque um segundo pico. Vamos avançar com a maior prudência, a fim de proteger o NHS [serviço de saúde público) e salvar vidas”, afirmou esta manhã, citado por um porta-voz.

Johnson disse que as decisões serão pautadas pelos dados e conselhos científicos e que qualquer atenuação das medidas sociais será acompanhada de perto, vincando: “Não hesitaremos em apertar as regras, se for necessário”.

O primeiro-ministro vai fazer uma comunicação no domingo, que o porta-voz confirmou estar marcada para as 19:00, para anunciar os planos do Governo para o regime do confinamento em vigor deste 23 de março.

Boris Johnson disse na quarta-feira que algumas das medidas poderão entrar em vigor logo na segunda-feira, quando vai apresentar o plano ao parlamento.

Vários jornais britânicos avançam hoje que o Governo vai aliviar as restrições sobre atividades ao ar livre, autorizando as pessoas a apanhar banhos de sol, a sentarem-se em bancos de parque e a fazer exercício à vontade, desde que respeitem a regra de distanciamento social de dois metros.

“Viva! Fim do confinamento à vista”, anuncia em manchete o Daily Mail, que adianta que vai ser abandonado o conselho para “Ficar em Casa” e a regra de exercício apenas uma vez por dia para serem permitidos piqueniques e passeios no campo.

Atualmente, as regras são que as pessoas só devem sair de casa para comprar bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar se não o puderem fazer de casa.

O The Sun, que faz manchete com “Happy Monday” [segunda-feira feliz], sugere que os espaços exteriores de bares e restaurantes também possam ser reabertos durante o verão, embora outros jornais indiquem que o setor da restauração será um dos últimos a retomar a atividade.

O Daily Telegraph noticia que parques infantis e ginásios vão continuar a estar fechados, embora possa ser consentida a formação de “bolhas” família ou amigos, mesmo que não vivam na mesma casa.

O Daily Mirror revela que o plano tem cinco fases e que um dos passos seguintes poderá ser a reabertura parcial das escolas, nomeadamente para os finalistas do ensino primário, e no final de junho, para o ensino secundário.

De acordo com os dados atualizados da quarta-feira, o Reino Unido identificou 201.101 pessoas infetadas, das quais 30.076 morreram durante a pandemia covid-19, embora tenha vindo a registar uma tendência descendente desde o início de abril.