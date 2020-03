Bélgica recomenda adiar todas as viagens ao estrangeiro

A Bélgica aconselhou hoje os seus cidadãos a adiarem todas as viagens ao estrangeiro, devido ao risco de ficarem bloqueados pelo corte de ligações decretado por vários países para combater a pandemia de Covid-19.

“Estão a ser tomadas medidas em todo o mundo para combater a disseminação do Covid-19 e travar a pandemia. Muitos países estão a adotar medidas de quarentena ou a fechar as suas fronteiras e uma travessia normal não pode ser garantida”, lê-se na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica.

A mensagem continua com o ministério a alertar que “o risco de cidadãos belgas serem bloqueados é muito alto”.

“Portanto, é aconselhável adiar todas as viagens ao exterior”, acrescenta.

Em relação às pessoas que já viajaram para outro país, o ministério recomenda que entrem em contacto com as autoridades locais, agências de viagens, operadores turísticos ou companhia aérea para obter assistência, bem como, “em caso de emergência”, com a embaixada da Bélgica.

Na quarta-feira passada, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão de todas as viagens de países pertencentes ao espaço Schengen, como a Bélgica, para os Estados Unidos para impedir a propagação do coronavírus.

A suspensão entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira, e durará pelo menos 30 dias.

Turquia, República Checa, Eslováquia, Arábia Saudita, Bolívia ou Venezuela, entre outros, também proíbem a entrada de pessoas da Bélgica.

Na sexta-feira, a Bélgica, país com 11,4 milhões de habitantes, registava 553 casos confirmados de infeção e três vítimas mortais.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo e o número de infetados ultrapassa as 151 mil pessoas, com casos registados em mais de 137 países e territórios, incluindo Portugal, com 169 casos confirmados.