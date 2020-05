O Banco Europeu de Investimento (BEI) planeia dar 200 milhões de euros aos bancos do Quénia para fornecer empréstimos e linhas de crédito às empresas em dificuldades devido às consequências da pandemia da covid-19.

“Isto vai incluir o aumento das linhas de crédito já acordadas com os bancos locais para permitir investimentos rápidos em empresas que tenham sido afetadas pela crise da covid-19, e novas linhas de crédito que serão acordadas nos próximos meses”, disse um porta-voz do BEI à agência de informação financeira Bloomberg.

De acordo com as declarações do porta-voz, o BEI vai anunciar os detalhes desta operação em breve.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 1.800 nas últimas horas, com mais de 44 mil casos da doença registados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 245 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.