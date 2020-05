Banco Mundial já ajudou 100 países mas 60 milhões podem cair em pobreza extrema

O Banco Mundial alertou hoje que a pandemia da covid-19 pode empurrar 60 milhões de pessoas para uma situação de pobreza e anunciou que já ajudou 100 países, que representam 70% da população mundial.

“O Grupo Banco Mundial anunciou hoje que as suas operações de emergência para combater a covid-19 chegaram a 100 países em desenvolvimento, onde vive 70% da população mundial”, lê-se num comunicado enviado hoje às redações, que nota que esta cifra “é um marco na implementação da promessa de disponibilizar 160 mil milhões de dólares em doações e apoio financeiro durante 15 meses para ajudar os países em desenvolvimento a responder à crise económica, social e sanitária e ao confinamento económico dos países avançados”.

Citado no comunicado, o presidente do Banco Mundial, o norte-americano David Malpass, comentou que “a pandemia e o fecho das economias avançadas pode empurrar 60 milhões de pessoas para a pobreza extrema, anulando muito do progresso recente que foi feito no alívio da pobreza”.

Dos 100 países, 39 estão na África subsaariana e “quase um terço dos projetos são destinados a países frágeis e afetados por conflitos, como o Afeganistão, Chade, Haiti e Níger”, aponta-se ainda no comunicado.

Para além destas iniciativas, o Banco Mundial destaca também a suspensão do serviço da dívida bilateral para os países elegíveis que peçam um adiamento dos pagamentos.

“A suspensão do serviço da dívida que está a ser oferecida vai libertar recursos cruciais para os países IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento) financiarem as respostas de emergência à covid-19”, disse Malpass, recomendando aos países que “se movam rapidamente para aumentarem substancialmente a transparência de todos os compromissos financeiros, o que aumentará a confiança no clima de investimento e encorajará dívida mais benéfica e investimentos no futuro”.

Em África, há 2.834 mortos confirmados, com mais de 88 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 318 mil mortos e infetou mais de 4,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.