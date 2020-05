Um avião de passageiros da Pakistan International Airlines, que partiu de Lahore com destino a Karachi - colidiu com prédios perto do aeroporto de Karachi.

A notícia é avançada pela SIC Notícias. O canal de informação diz que o A320 caiu quando se aproximou de Karachi para a aterragem, salientando que há discrepâncias em relação ao número de passageiros.

Neste momento são apontadas 107 pessoas a bordo.