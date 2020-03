O número de pessoas contagiadas pela doença provocada pelo SARS-CoV-2 na Colômbia aumentou hoje para 491, com mais 21 casos confirmados nas últimas 24 horas, aumentando também para seis o número de mortos, anunciou o Ministério da Saúde colombiano.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado, consultado pela agência espanhola Efe, 17 dos 21 novos casos confirmados de contágio pela covid-19 são de Bogotá, capital da Colômbia.

Contudo, o número de novas pessoas infetadas pela doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) diminuiu em relação a quarta-feira -- tinham sido confirmados 72 casos novos de infeção.

O número de mortos aumentou também para seis, com mais duas mortes registadas nas últimas 24 horas, em Bogotá.

Do total de infetados pela doença covid-19, 279 são pessoas que chegaram à Colômbia depois de terem visitado outro país, 171 estiveram em contacto com alguém que estava infetado, e 41 ainda não têm origem confirmada.

O número de pessoas que recuperaram manteve-se em oito, adiantou o Governo colombiano.

Para combater a propagação da pandemia, o Governo implementou uma quarentena nacional de 19 dias, que começou a quarta-feira e deverá terminar em 13 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 8.165 mortos em 80.539 casos registados até hoje.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 4.089, entre 56.188 casos de infeção confirmados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.285 casos (mais de 74 mil recuperados) e regista 3.287 mortes. Na quarta-feira, reportou seis mortes e 67 novos casos, todos com origem no exterior, quando o país começa a regressar à normalidade, após dois meses de paralisia.

Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.234 mortes reportadas (29.406 casos), a França, com 1.696 mortes (29.155 casos), e os Estados Unidos, com 1.070 mortes (75.233 casos).

O continente africano registou até hoje 87 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 3.200 casos, em 46 países.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.