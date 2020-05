O líder do Governo de Andorra anunciou hoje a reabertura deste principado na próxima segunda-feira para turistas de Espanha e França, com o intuito de reavivar o comércio local, encerrado por causa da pandemia, mas sob condições sanitárias rigorosas.

De acordo com Xavier Espot Zamora, citado pela agência France-Presse, durante uma conferência de imprensa, a possibilidade de receber turistas do lado da fronteira com França apenas foi possível devido a um acordo firmado com Paris.

A decisão permite a Andorra receber visitantes de localidade até 100 quilómetros de distância do principado, dentro do território francês, por isso, apenas as pessoas de cidades e povoações mais próximas poderão deslocar-se.

As regras sanitárias deverão estar terminadas na quinta-feira.

O Governo de Andorra também pretende evitar a corrida ao principado para adquirir produtos que não estão sujeitos a impostos, como o tabaco, álcool ou gasolina.

Esta reabertura da economia é exigida, em particular, pelos comerciantes de Pas de la Casa, a primeira localidade andorrana depois da fronteira com França e cuja principal atividade é o comércio de produtos isentos de impostos.

Andorra foi fortemente prejudicado pela pandemia, uma vez que o principado aposta, sobretudo, no turismo e no comércio. As autoridades revelaram que cerca de 78.000 pessoas estão em risco de desemprego.

A nível global, a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

França registou mais de 28.367 mortos desde o início da pandemia, entre mais de 182.500 pessoas contagiadas.

Em Espanha morreram pelo menos 26.834 pessoas e houve mais de 235.000 contágios.