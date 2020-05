Alunos do 1.º ao 6.º ano em Macau voltam às aulas até 1 de Junho

As aulas para os alunos do primeiro ao sexto ano recomeçam, de forma faseada, até ao dia 1 de Junho, depois de cerca de três meses suspensas devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje o Governo do território.

Esta decisão surge no dia em que as aulas recomeçaram para os alunos do sétimo ao nono ano e uma semana depois de terem arrancado as aulas para os alunos do ensino secundário.

No dia 25 de Maio recomeçam as aulas para os alunos do quarto ao sexto ano. No dia 1 de Junho arrancam as aulas para as crianças do primeiro ao terceiro ano, indicou o Governo de Macau, durante a conferência de imprensa diária sobre a covid-19.

“Vamos adoptar medidas flexíveis”, como as faltas justificadas, sublinharam as autoridades.

Já em relação às aulas do ensino infantil e especial, os responsáveis de educação do território admitiram que podem não recomeçar neste ano lectivo.

Na mesma conferência de imprensa, as autoridades de Macau indicaram que hoje se cumprem 33 dias sem novos casos confirmados da covid-19 e do total de 45 infectados desde que o surto começou apenas três continuam em tratamento, após mais uma alta hospitalar.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infectou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.