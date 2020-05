Airbus adapta aviões para voos humanitários de transporte de carga

A Airbus anunciou que está a fazer alterações aos aviões A330 e A350 para que companhias aéreas possam instalar paletes de carga no espaço dos assentos das classes económicas, depois destes retirados.

De acordo com um comunicado enviado pela fabricante de aeronaves, “esta solução vai ajudar à continuidade do negócio das companhias aéreas e também aliviará a escassez generalizada da capacidade de carga no porão, devido à inatividade generalizada das aeronaves de longo curso no contexto da pandemia da covid-19”.

As modificações nas aeronaves da família A330 e A250 consistem na retirada dos assentos e dos sistemas de entretenimento a bordo, permitindo a instalação das paletes de carga e dos equipamentos de segurança e posterior reinstalação dos elementos originais das cabines de passageiros, para o regresso às operações com passageiros.

Estas alterações, acrescenta, vão ajudar a dar resposta à necessidade de transporte de grandes quantidades de equipamentos médicos e outras cargas em voos humanitários, “mesmo entre locais distantes, com a maior rapidez possível”.

A Airbus esclarece também que com base nesta solução que está a ser desenvolvida, as operações de carga e descarga poderão ser feitas de forma fácil, rápida e segura.

Esta modificação é apresentada aos operadores dos aviões como parte do pacote Airbus Servisse Bulletin, que ficará disponível também depois da pandemia de covid-19.

