África do Sul ultrapassa 100 mil casos e aproxima-se das duas mil mortes

A África do Sul ultrapassou a marca dos 100.000 casos de covid-19, com o número de mortes a aproximar-se agora das 2.000, anunciaram hoje as autoridades sul-africanas.

“Até à data, o número acumulado de casos confirmados de covid-19 ultrapassou a marca dos 100 mil casos e ascende agora a 101.590”, afirmou o Ministério da Saúde numa declaração.

Com 61 novas mortes nas últimas 24 horas, o número total de óbitos relacionados com o novo coronavírus é de 1.991.

O número de doentes recuperados é de 53.444, o que representa uma taxa de recuperação de 52%, enquanto a mortalidade se situa nos 2%.

O maior número de infecções regista-se na província do Cabo Ocidental com 52.554 casos, seguida da província de Gauteng com 22.341 casos e do Cabo Oriental com 16.895 casos.

O Cabo Ocidental (1.458) e o Cabo Oriental (303) concentram o maior número de vítimas mortais.

A África do Sul é o país com o maior número de casos de infecção pelo novo coronavírus em África, continente onde o número de mortos devido à covid-19 passou os oito mil, mais 190 nas últimas 24 horas, e os 300 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os cinco países africanos mais afectados pela pandemia contam-se ainda o Egito, o país africano com mais vítimas mortais (2.193) e 55.233 infectados, a Argélia, com 845 vítimas mortais e 11.771 infectados, a Nigéria, com 518 mortos e que passou hoje os 20 mil infectados (20.244), e o Gana, com 85 mortes em 14.154 infecções.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infecções e de mortos (1.664 casos e 32 mortos), seguida da Guiné-Bissau (1.556 casos e 19 mortos), Cabo Verde (944 casos e oito mortos), Moçambique (737 casos e cinco mortos), São Tomé e Príncipe (702 casos e 12 mortos) e Angola (186 infectados e 10 mortos).

Globalmente, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 469 mil mortos e infectou quase nove milhões de pessoas.