Veja o vídeo da entrega das cadeiras de rodas às irmãs madeirenses com doença degenerativa

As irmãs Gabriela e Martinha sofrem de Amiotrofia Muscular Espinhal, uma doença degenerativa que as fez deixar de andar ainda na infância. As cadeiras de rodas que “por milagre” conseguiram há 10 anos careciam de substituição que a família humilde não podia pagar.

A esperança nasceu da velha amizade com Nathalie Ribeiro – uma luso descente radicada em França, que andou na escola com Martinha e Gabriela há mais de 30 anos – que impulsionou uma onda de solidariedade no sentido de adquirir as cadeiras para as duas irmãs.

A entrega das cadeiras de rodas concretizou-se na passada quarta-feira.

Uma história para ler na rubrica 'Final Feliz' na edição impressa desta sexta-feira, 28 de Fevereiro, do seu DIÁRIO.