Prossegue pela noite dentro a retirada dos infectados do bairro ‘Nova Cidade’, em Câmara de Lobos, com um grande aparato policial envolvido na operação. As 22 pessoas estão a ser transportadas em carrinhas do SESARAM e, consequentemente, seguem rumo a uma unidade hoteleira no Cabo Girão debaixo de uma enorme escolta policial.