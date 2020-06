‘Madeira’ é o novo vídeo oficial sobre a beleza da Região com o apoio de cantores madeirenses

O Governo Regional, através da Secretaria do Turismo e Cultura, apresentou esta quarta-feira, 30 de Junho, o vídeo intitulado ‘Madeira’, que exalta as qualidades e belezas da Região Autónoma da Madeira, com o apoio de cantores madeirenses.

‘Madeira’ tem letra e música de Vítor Sardinha e conta com as vozes de Alexandra Barbosa, Lourenço Nadir, Marília Andrade, Marina Trindade, Mónica Ascensão, Sarah Borges, Sofia Almeida, Sofia Relva, Tiago Sena Silva, Vânia Fernandes e Vasco Freitas.

Os arranjos são de Paulo Ferraz Studio, som de Deltasom e o vídeo, imagem e realização – Eduardo Costa Produções, com coordenação da Direcção Regional da Cultura.