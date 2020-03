Cristiano Ronaldo apanhado a criticar os médios da Juventus

A objectiva da Radio Montecarlo enquadrou o plantel da Juventus no túnel de acesso ao relvado onde se disputou a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em França. Estávamos no intervalo da partida entre Lyon e a Vecchia Signora, com os pupilos de Sarri em desvantagem no marcador e Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala foram apanhados a conversar.

Depois de realizada a leitura labial da conversa, percebe-se que CR7 critica o meio-campo da ‘Juve’, numa opinião partilhada por Dybala e que segundo a imprensa italiana está a dividir o balneário da equipa de Turim.

“Os médio não estão a dar o apoio suficiente, estamos sozinhos.”, referiu o madeirense. “Mesmo nas segundas bolas, nada”, referindo-se ao facto de os médios da Juventus se terem deixado dominar pelos adversários nos segundos 45 minutos.

Recorde-se que um golo de Lucas Tousart, ainda no primeiro tempo (31’), foi suficiente para o Lyon ‘abater’ em França a toda poderosa Juventus por 1-0, em jogo alusivo à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A segunda mão está agendada para o dia 17 de Março, no Allianz Stadium.