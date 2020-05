Zona Militar da Madeira celebra 184.º aniversário

Amanhã, a Zona Militar da Madeira comemora o seu 184.º aniversário.

Como balanço do último ano, adianta que “participou em vários exercícios militares e civis, envolvendo cerca de 800 militares, e prestou cerca de 80 apoios diversos a entidades regionais e municipais, onde se incluem visitas de escolas num total de 1.000 jovens”.

“No âmbito da divulgação e recrutamento efectuaram-se 80 acções de divulgação do serviço militar e 4.500 atendimentos no Gabinete de Atendimento ao Público, tendo havido igualmente a participação de 3.000 jovens no Dia da Defesa Nacional e de 1.800 crianças na iniciativa ‘Alista-te por um dia’”, acrescenta.

Além disso, revela que, “no âmbito da História e Cultura Militar, o Museu Militar da Madeira recebeu 9.000 visitantes, cerca de 4.500 pessoas visitaram os presépios natalícios das Unidades Militares e a Banda Militar da Madeira participou em cerca de 100 actuações”.

“Desde Março de 2020, todas as unidades e órgãos da Zona Militar da Madeira encontram-se empenhados no combate à pandemia covid-19, onde têm prestado vários apoios a diversas entidades através da disponibilização de material, instalações e recursos humanos”, concluiu.

Refira-se que as limitações impostas pela pandemia da covid-19 não permitem que a Zona Militar da Madeira efectue as habituais cerimónias militares alusivas à efeméride, sendo que irá ser içada a bandeira nacional no Quartel-General da Zona Militar da Madeira, no Palácio de São Lourenço.