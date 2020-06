ZION Project abre Praia dos Anjos

O bar ZION Project na praia dos Anjos, na Ponta do Sol, abre em modelo ‘solt openning’ este sábado, a partir das 14 horas.

O actor e realizador Francisco Lobo Faria, que é também proprietário do bar, adiantou ao DIÀRIO que este será um fim de semana descontraído, no qual fará testes ao seu menu, pelo que os visitantes podem encontrar um ambiente mais familiar, dando indícios do que será o ZION neste Verão.

A abertura em definitivo está programada para a próxima segunda-feira, dia de São Pedro, altura em que o bar abrirá à̀s 16 horas.

O ZION Project vai trazer ao longo deste Verão música, arte, debates e a dinâmica cultural pulsante que lhe é característica.

O proprietário garantiu que o espaço terá em conta todas as medidas de segurança que estão em vigor por recomendação das autoridades de saúde e apela aos visitantes que tenham em conta o momento delicado que estamos a passar para que possam usufruir do ZION e do ambiente que ele proporciona, sem colocar em causa a segurança de todos.