“Vocês assumiram este serviço à Região”

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou na manhã de quinta-feira, 28 de maio, o Hotel Dom Pedro, em Machico, uma das unidades hoteleiras que tem vindo a acolher passageiros desembarcados no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo servido a ocasião, para expressar, em nome do Governo e da região autónoma, agradecimento pela disponibilidade, trabalho e empenho – o qual continuará a ser necessário – numa altura em que a Madeira e Porto Santo apresentavam cadeias de transmissão activas.

“Vocês assumiram a responsabilidade de prestar este serviço à Região”, reconheceu Miguel Albuquerque.

“E, em nome do Governo, queria agradecer a todos vós, o vosso trabalho”, continuou.

O Chefe do Governo disse ainda aos colaboradores daquela unidade hoteleira estar convencido de que a retoma turística, que decorrerá de forma gradual, irá correr bem, sendo que, para o efeito, o Executivo está a delinear formas de manter o controlo sanitário na chegada de passageiros à Região.