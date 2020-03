Vila Baleira prepara encerramento temporário

O Hotel Vila Baleira no Porto Santo deverá fechar, por tempo indeterminado, no final da próxima semana.

“A partir de sexta-feira que vem (dia 20) estamos a preparar um cenário de eventual encerramento temporário”, revelou ao DIÁRIO Bruno Martins, director hoteleiro. O responsável estima que a suspensão da actividade hoteleira possa ocorrer por um período de duas a três semanas, mas ressalva que o tempo de inactividade está muito dependente da evolução do cenário de crise instalado na Europa face às contingências provocadas pela pandemia do Covid-19.

“Neste momento estamos a guiar-nos pelas orientações das autoridades na Região e como tal vamos reagindo em função das medidas e orientações que são transmitidas”, razão pela qual é ainda muito prematuro prespectivar data para a reabertura do hotel com 312 quartos e mais de uma centena de colaboradores.

Este sábado com quase metade da lotação do hotel ocupada, muito à custa dos dinamarqueses que chegaram esta sexta-feira em voo charter ao Porto Santo, mas que entretanto já receberam ‘carta de chamada’ da sua soberana, que os obriga a regressar a casa já este domingo. O impacto desta decisão “é enorme” ou não fizesse cair a taxa de ocupação de 50 por cento para apenas 8 por cento. “Estamos a falar a quase totalidade dos clientes que tínhamos nesta altura do ano”, refere. “Temos ainda algum mercado que vai ficar esta semana, alguns ingleses, portugueses e de outras nacionalidades, mas são muito poucos”, diz Bruno Martins.