Viagens para o Porto Santo às segundas, quartas, sextas e domingos

No âmbito das ligações marítimas entre a Madeira e o Porto Santo, o Governo Regional da Madeira decidiu autorizar a realização de “4 viagens semanais, em ambos os sentidos, às Segundas, Quartas, Sextas e Domingos, ficando a lotação do navio, no que concerne exclusivamente aos passageiros, limitada a dois terços da sua capacidade máxima, devendo o operador salvaguardar o cumprimento do plano de contingência definido para a sua área de atividade”.

A publicação feita ontem no JORAM vem retificar o n.º 1 da Resolução n.º 326/2020, de 14 de maio, que definiu medidas de desconfinamento adicionais em resultado da evolução positiva que a Região vem alcançando no combate à pandemia da COVID-19, bem como revoga a Resolução n.º 119/2020, de 17 de março, e respetiva Declaração de Retificação n.º 13/2020 de 18 de março.

Foi apontado inicialmente que as viagens teriam lugar às Segundas, Quintas, Sábados e Domingos.