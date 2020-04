Via Rápida entupida deixa automobilistas impacientes

50 minutos. É este o tempo que um automobilista demora, esta manhã, para percorrer a via rápida entre o Caniço e o Funchal. O trajecto que, por norma, é feito em 10 minutos, tem demorado, esta manhã, quase uma hora devido à fiscalização rigorosa e implacável levada a cabo pela PSP.

Recorde-se que desde as zero horas de hoje, 9 de Abril, e até à meia-noite da próxima segunda-feira, as pessoas estão proibidas de transitarem entre concelhos, salvo por motivos de trabalho ou por razões devidamente fundamentadas.