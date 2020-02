VI Semana da Economia/Gestão da ‘Francisco Franco’ debate economia social

A ‘Economia Social’ vai estar em destaque ao longo da próxima semana na Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito da VI Semana da Economia/Gestão, organizada pelos professores de Economia e Contabilidade daquele estabelecimento de ensino.

A sessão de abertura está prevista para as 10 horas do dia 2 de Março, segunda-feira, a cargo do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho. De seguida, Micaela Nunes, Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira e Ricardo Rodrigues, Secretário-geral da Assembleia Legislativa da Madeira falam, respectivamente, sobre ‘A Segurança Social’ e sobre ‘O Orçamento da Região’ no contexto do ‘Estado Social’.

‘A responsabilidade Social das Empresas’ - temática para a manhã de terça-feira – traz à Semana da Economia/Gestão da Francisco Franco Afonso Borga, da Corporate Volunteering Specialist (GRACE); Rodolfo Ferreira, Director regional do Montepio Geral e Fabíola Pereira, Administradora do Porto Bay Hotels & Resorts.

O ciclo de conferências aborda na quarta-feira ‘O impacto do Centro Internacional de Negócios da Madeira na Economia Social’ com a presença de Nuno Teixeira, Subdiretor da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira; de Alberto Rodrigues, Diretor da Atlantic Islands Electricity e Pedro Camacho, co-fundador da Nearsoft Solutions.

Durante a tarde de quarta-feira realiza-se o ‘Torneio Escolar CINM/Dr. Why’.

O dia 5, quinta-feira, é dedicado às ‘Organizações da Economia Social’. Maria do Céu Carreira, Presidente da União das IPSS da Madeira, vai fazer uma abordagem geral à temática; Jorge Spínola, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, fala sobre ‘As Misericórdias’ e Nazaré Freitas, vice-presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, sobre ‘A Cáritas’.

A VI Semana da Economia/Gestão da Francisco Franco termina na sexta-feira, dia 6, com a presença da Deputada do Parlamento Europeu, Sara Cerdas e do Presidente executivo da Startup Madeira, Carlos Lopes que abordam, respectivamente, ‘A Economia Social na EU’ e ‘O Empreendedorismo Social’.