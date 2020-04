Vento forte leva IPMA a alargar aviso amarelo a toda a ilha da Madeira

Além do aviso amarelo emitido já ontem para a agitação marítima na costa Norte da Madeira, a vigorar logo a partir das 15 horas até meio da próxima madrugada (03:00h), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje também aviso amarelo para os outros dois sectores da ilha da Madeira – costa Sul e regiões montanhosas – neste caso por causa do vento forte que é esperado amanhã à tarde. A previsão de rajadas até 75 km/h na costa Sul e até 100 km/h nas montanhas, entre as 14 e as 21 horas desta quarta-feira, motivam o ‘alerta’ do IPMA.