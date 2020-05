Vento forte coloca Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo entre quarta e sexta-feira

A Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo no que diz respeito ao vento e à agitação marítima.

Para as regiões montanhosas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo a vigorar entre a madrugada de amanhã, 13 de Maio, e as 15 horas de sexta-feira para vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 100 km/h.

O mesmo acontece na Costa Norte da Madeira que está sob aviso amarelo até à meia-noite de sexta-feira, devido ao vento do quadrante oeste, com rajadas que poderão chegar os 75 km/h.

A ilha do Porto Santo está também no amarelo devido ao vento, entre as 6 horas da madrugada de quarta-feira, até às 15 horas de sexta, onde são esperadas rajadas até 75 km/h.

Quanto à agitação marítima, tal como o DIÁRIO já publicou esta manhã, o mau tempo no mar vai atingir sobretudo a costa norte da Madeira e o Porto Santo, entre as 21 horas de amanhã até à madrugada (3h) de sexta-feira, com ondas de noroeste que poderão atingir os cinco metros de altura, estando por isso, sob aviso amarelo.