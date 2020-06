Universidade da Madeira apresenta nova pós-graduação a 3 de Julho

A Universidade da Madeira (UMa), em parceria com ISCTE-IUL, promove no próximo dia 3 de Julho, uma sessão de apresentação da terceira edição Madeira do curso de Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados Noutras Áreas.

Esta sessão será conduzida por Fernando Ferreira, director de curso do ISCTE Executive Education, e realizada online, via zoom.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do formulário disponível no site da UMa. A hora e a hiperligação de acesso serão enviadas por e-mail, até dia 2 de Julho.

A terceira edição Madeira da Pós-Graduação terá início em Outubro de 2020. As aulas serão ministradas, quinzenalmente, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos Sábados, das 9h às 16h, contabilizando a carga horária total de 200 horas.

Os principais destinatários desta formação são profissionais, executivos, quadros e dirigentes sem formação em gestão que pretendam adquirir, aprofundar ou complementar os seus conhecimentos e competências na área da gestão, numa perspectiva global e quadros com formação noutras áreas do conhecimento que pretendam adquirir uma visão 360º da gestão nas organizações, reforçando assim as suas competências. São também destinatários, os licenciados em áreas não relacionadas com a gestão, determinados a antecipar a mudança e a liderar a transformação, ultrapassando fronteiras e rompendo com o mainstream. .