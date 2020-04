Um doente com covid-19 internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Dos 43 casos de infecção activa, um está internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça. “Um doente foi, esta madrugada, internado na unidade de internamento dedicada à covid-19 devido ao agravamento da sua condição de saúde” referiu a vice-presidente do IASaúde, na conferência de imprensa desta quarta-feira. “Trata-se de um doente com comorbilidade, ou seja com uma doença de base que exige cuidados adicionais de saúde no contexto hospitalar”, disse Bruna Gouveia. “Este doente, neste momento, encontra-se já estável e cumpre tratamento para a sua condição de saúde na unidade dedicada à covid-19”, acrescentou.

Os restantes doentes “mantêm sintomas ligeiros e permanecem em isolamento, 11 deles no seu domicílio e 31 em unidade hoteleira”, acrescentou a vice-presidente do IASaúde.

Desde 29 de Fevereiro já foram analisados 1.142 casos suspeitos de covid-19 na Região, 976 dos quais com resultado negativo. Neste momento, 70 casos suspeitos ainda aguardam resultado laboratorial.

Quanto aos casos positivos na Madeira, no total mantêm-se 86, metade dos quais já recuperados.