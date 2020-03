Uber expande o serviço Uber XL na Madeira

A partir de agora, os utilizadores da Uber podem usufruir do novo serviço Uber XL para viajar em grupo no Funchal.

O Uber XL passa agora a estar disponível nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, na Região do Algarve e nas cidades de Braga, Coimbra e Funchal. No momento de inserir o destino na aplicação, a parte inferior do menu irá apresentar as opções disponíveis nas respectivas cidades, assim como o preço da viagem para cada.

A nível nacional, o Uber XL está disponível no Algarve desde Junho de 2016, período em que a Uber reforçou a sua operação proporcionando aos utilizadores o UberX, a opção mais económica, e o Uber XL, uma opção de viagem para grupos com capacidade até 6 utilizadores, como alternativa de mobilidade simples, segura e acessível.

“Depois da adesão positiva em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e toda a região do Algarve, estamos orgulhosos em oferecer mais um produto no Funchal. A partir de hoje, famílias e grupos têm uma opção mais adequada às necessidades de mobilidade na ilha da Madeira.”, refere Manuel Pina, director geral da Uber em Portugal.

O preço associado ao serviço Uber XL no Funchal inclui uma tarifa base de 2 euros, a que acresce 0,15 euros por minuto e 1,10 euros por quilómetro. O serviço conta com uma tarifa mínima de 4 euros. Os veículos Uber XL também estarão disponíveis para realizar viagens UberX, tal como na restante operação.

Desde Junho de 2014 que a Uber tem vindo a reforçar a operação em território nacional, trazendo consigo também mais oportunidades económicas para os milhares de motoristas que viajam com a aplicação nas cidades portuguesas. Atualmente, a Uber já cobre mais de 65% da população portuguesa ao servir utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro, Funchal e Évora correspondendo à maior cobertura do serviço no sul da Europa.

Desde a chegada da Uber a Portugal já foram realizados mais de 2,8 milhões de downloads da aplicação.