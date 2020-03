A Secretaria Regional do Turismo manda empresas de animação turística cancelarem, com efeito imediato, todas as actividades que tenham agendadas ou a decorrer, nomeadamente excursões, passeios e visitas guiadas. Estas indicações deverão ser cumpridas até novas indicações.

No dia de ontem, várias foram as actividades promovidas um pouco por toda a Ilha, conforme o DIÁRIO foi dando conta.