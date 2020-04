Trânsito entre Câmara de Lobos e Ribeira Brava fiscalizado na Quinta Grande

Na VR1 o processo de fiscalização ocorre num dos nós (o que tem melhores condições operacionais) junto das zonas de fronteira intermunicipal. Mais de um quilómetro antes, é colocada informação de supressão de via reduzindo mais adiante a faixa de rodagem a apenas uma fila de trânsito que é encaminhado obrigatoriamente para a saída no nó procedente. É aqui que a PSP faz o controlo de todo o trânsito. Quem pode seguir viagem no sentido do concelho vizinho pode no mesmo nó reentrar na via rápida.

O vídeo captado nó da Quinta Grande, mostra onde é feita a fiscalização que controla todo o trânsito na VR1 entre os concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava