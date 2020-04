Trabalhos na Via Rápida encerram nó 17 do Porto Novo de 27 a 29 de Abril

A VIALITORAL – Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A. informa que, devido à realização de trabalhos de manutenção de taludes, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 17 (Porto Novo) no sentido Machico-Ribeira Bravaentre de 27 a 29 de Abril entre as 9h e as 17 horas.

A Vialitoral sugere como alternativa o acesso à VR1 em direcção a Machico, seguindo até ao próximo nó, 18 (Gaula), onde deverá sair e retomar a via rápida no sentido Machico-Ribeira Brava.

Ciente dos incómodos que esta intervenção possa causar, a Vialitoral agradece a compreensão de todos e solicita a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.

Mais informa que toda a informação encontra-se igualmente disponível e em actualização permanente no site www.vialitoral.com