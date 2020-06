Tome nota da agenda desta terça-feira, 23 de Junho

- Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária, a partir das 9 horas.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10h30, o Aquaparque, em Santa Cruz, espaço sob gestão das Sociedades de Desenvolvimento actualmente concessionado a um privado.

Trata-se de uma visita enquadrada no desconfinamento e reabertura do referido espaço seguindo, para o efeito, as regras sanitárias e de segurança determinadas.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, pelas 11 horas, à reunião, presencial, da Conferência dos Representantes dos Partidos. Nesta reunião participam também os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP. As conclusões serão divulgadas, em conferência de imprensa, às 11h30 horas na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, reúne, pelas 11 horas, com um empresário da Diáspora Madeirense, que está a investir na Região, no sector da construção civil. Este encontro está inserido no Ciclo de Reuniões com Investidores e Empresários da Diáspora Madeirense.

- A exposição temporária ‘Luminu. História de uma colheita’, do artista Martinho Mendes, está patente na Capela de Nossa Senhora da Oliveira/Boa Viagem, no Funchal podendo ser visitada das 10 às 16 horas.