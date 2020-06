Tome nota da agenda desta sexta-feira, 26 de Junho

- A Câmara Municipal do Funchal realiza, às 9 horas, uma Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal.

- O Presidente do Governo Regional visita, às 10h15, a Unidade de Rastreio e Vigilância à COVID-19 do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo que promoverá a partir de 1 de julho, o rastreio e vigilância epidemiológica a todos os passageiros desembarcados.

- Às 10h30, o PCP reúne-se com o Sindicato da Construção Civil da Madeira, no âmbito da dinâmica preparatória das Jornadas Legislativas sobre os Problemas Laborais e o Impacto da Pandemia. O encontro tem declarações previstas para as 11h15 na Assembleia Legislativa da Madeira.

- O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11 horas, uma iniciativa junto ao Instituto de Emprego da Madeira.

À mesma hora, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vai reunir-se com o Secretário da Educação, Jorge Carvalho, nas instalações da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

António Lopes da Fonseca irá fazer-se acompanhar pela deputada Ana Cristina Monteiro onde irão abordar assuntos de extrema importância, relacionados com o próximo ano lectivo.

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove, pelas 12h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa. Parulo Cafôfo será o porta-voz da iniciativa.

- Às 15 horas, a USAM inicia uma Tribuna Sindical junto ao Parlamento Regional.

- A Ordem dos Advogados realiza, Às 15h30, a conferència: A Resolução Alternativa de Litígios em matéria de Propriedade Industrial: Aspetos Práticos’ que será transmitida online, via Zoom

- A Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo decorre às 16 horas, na ALRAM.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura preside às 17h30, no Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, à cerimónia de assinatura do contrato de cedência à Região Autónoma da Madeira, do arquivo da Banda Recreio Camponês.

Após a assinatura, a Banda Recreio Camponês, interpretará algumas composições que integram o arquivo entregue à Região, entre as quais um Foxtrot de Arnaldo Vasconcellos, datado de 1930. Na ocasião, será prestada homenagem a um antigo e recentemente falecido maestro da banda, João Figueira Quintal, autor da marcha de 1972.

- Os Jardins do QASBAH serão palco, às 18 horas, de um sunset ‘By the sea’, com actuação musical a cargo de Mário Rey.

- Às 19 horas, haverá um concerto do grupo musical ‘Triola’a partir do Facebook do Museu A Cidade do Açúcar - projecto ‘Musica nos Museus.