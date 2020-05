Mais equipamento e mais testes disponíveis, porque a Madeira tinha previsões apenas até ao final de 2020. Pedro Ramos acabou de reafirmar e confirmar que a Região vai abrir os seus aeroportos a partir de Julho, com testes gratuitos na chegada, e que por isso terá de estar preparada para a Época Alta. Em relação ao custo do teste, “que é aquilo que está nas relações entre o sistema público e privado”, é de 139,90 euros, mas “todos os que têm subsistemas esse teste acaba por ficar muito mais barato, nomeadamente se for comparticipado pela ADSE”.

Sobre toda esta logística, o secretário regional da Saúde assumiu que ainda não se fizeram estimativas de quanto isto vai custar, “porque em relação a recursos humanos tudo isto poderá implicar a presença de mais um ou dois técnicos e mais cinco ou dez enfermeiros” no sentido de se criar mais equipas no terreno, para “abreviar o tempo de espera no aeroporto ou mesmo nas unidades hoteleiras, porque irá depender muito do tipo de testes que irão ser realizados”. Os inquéritos epidemiológicos e o controlo de temperatura vão continuar à chegada, quer na Madeira, quer no Porto Santo.

Já sobre a chegada de visitantes, Pedro Ramos diz que as autoridades de saúde terão de ver de que países vêm estas pessoas e se são provenientes de locais com transmissão comunitária activa. O governante destacou a evolução positiva do vírus em grande parte dos mercados emissores, “menos na Inglaterra”.