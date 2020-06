Termina audição de Amílcar Gonçalves

A audição ao ex-secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, no âmbito da Comissão de Inquérito à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira’, acaba de terminar na Assembleia Legislativa da Madeira, Na sequência de diversas questões relacionadas com a Ribeira dos Socorridos, da Metade, ou da Madalena. Amílcar Gonçalves insistiu durante toda a audição que a operação efectuada não foi uma actividade industrial, mas uma acção de limpeza para protecção das populações e valorização dos ecosistemas.

Amanhã é vez da secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, ser ouvida.